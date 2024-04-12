«Реакция известна»: в МИД РФ ответили на инициативу Китая по договору о ядерном оружии

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 57 0

МИД: РФ не будет обсуждать с США инициативу Китая по договору о ядерном оружии

«Реакция известна»: в МИД РФ ответили на инициативу Китая по договору о ядерном оружии

Фото: www.globallookpress.com / Brian Cahn

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Пекин предложил четко прописать правила применения боеголовок массового поражения в мире.

Россия не будет обсуждать с США договор о неприменении первыми ядерного оружия странами «пятерки», инициатором которого выступил Китай. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Он отметил, что Москва с уважением относится к любым инициативам Пекина, особенно, в области безопасности. Однако, именно Штаты, вероятнее всего, не поддержат идею.

«Нам прекрасно известна реакция США и их европейских союзников на подобные идеи: они категорически не устраивают западную ядерную „тройку“, нацеленную на сохранение максимальной „свободы рук“ в отношении условий применения ядерного оружия», — подчеркнул дипломат в беседе с ТАСС.

В феврале этого года Китай предложил странам «пятерки», куда входят сама КНР, а также РФ, США, Великобритания и Франция, заключить договор о неприменении первыми ядерного оружия, назвав такие меры разумными и справедливыми, особенно, с учетом реалий.

«Государства, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны продолжать выполнять особые, приоритетные обязанности. Они должны провести переговоры и заключить договоры о взаимном неприменении ядерного оружия первыми или сделать политические заявления по этому поводу», — сказал глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия может пересмотреть подход к размещению своего оружия.

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