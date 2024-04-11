«Двойное сдерживание»: Россия может пересмотреть подход к размещению своего оружия

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 165 0

Рябков: Россия может пересмотреть мораторий на ракеты средней дальности

«Двойное сдерживание»: Россия может пересмотреть подход к размещению своего оружия

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Это станет ответом на действия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия может пересмотреть свой односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, это станет ответом на решение США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, о котором стало известно накануне.

«Я думаю, что необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции так называемого двойного сдерживания», — передает слова Рябкова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Россия должна ответить двойным противодействием на возможное развертывание американских ракет средней дальности в регионе, о чем прежде говорил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках рабочего визита в Китай.

При этом Рябков подчеркнул, что у России есть некоторые опасения касательно необратимого характера решения США о размещении ракет в регионе.

США намерены до конца 2024 года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. Кто именно из американских союзников примет у себя ракетные системы, пока неизвестно. Регион включает в себя 58 государств.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. США вышла из договора в 2019-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Венгрия хочет приостановить участие в договоре о вооруженных силах в Европе.

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