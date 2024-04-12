Мольбы в пустоту: сыновья Карла III были категорически против брака с Камиллой

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 25 0

Сыновья Карла III выступали против брака с королевой Камиллой

Мольбы в пустоту: сыновья Карла III были категорически против брака с Камиллой

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Братья считали, что это лишь навредит репутации семьи.

Братья Гарри и Уильям выступали против официального брака отца, о чем стало известно из публикации британской газеты The Mirror. Однако инициатором выступил младший сын королевской семьи — принц Гарри, а вот поддержку от Уильяма он получил далеко не сразу.

Как оказалось, подобные разногласия начались еще до свадьбы Карла III с будущей королевой Камиллой, но только сейчас подробности ссоры открыто предстали перед общественностью. Так, братья не хотели именно официального заключения брака, при этом против обычных отношений отца с его избранницей не выступали.

«И ведь если он сейчас со своим человеком, разве этого не достаточно? Зачем заходить так далеко, если в этом нет необходимости?» — заявил принц Гарри.

Младший брат рассказал, что он бы по-доброму относился бы к супруге отца, если бы тот не нарушил главное условие. Им было — заключение брака. В итоге напряжение в королевской семье все это время лишь росло, не смея ослабевать. Оно подпитывалось ненавистью младшего сына Карла III к мачехе.

Принц Гарри все еще винит Камиллу в уничтожении брака его родителей, хотя прошло уже несколько лет. Ранее 5-tv.ru писал, что младший сын Карла III не испытывает теплых чувств даже по отношению ко своему тяжелобольному отцу, у которого нашли онкологию.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

13:18
«Создают прецедент»: в США придумали новый способ использовать замороженные активы РФ
13:10
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Софьи из Ульяновска
13:02
Мольбы в пустоту: сыновья Карла III были категорически против брака с Камиллой
12:48
ФСБ сообщила о хищении 2,8 миллиарда рублей работниками «Дагэнерго»
12:47
«Положение критическое»: в Оренбурге началась массовая эвакуация жителей
12:32
Вертолет Robinson разбился при взлете в Забайкалье

Сейчас читают

«Женщины стали безликими»: Юлия Такшина рассказала о своем отношении к пластике
Куклачеву — 75. Творческий путь легендарного клоуна и дрессировщика
Боевики выбросили белый флаг после встречи с Т-80БВМ. Лучшее видео из зоны СВО за день
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок