«Могу вернуться к Камилле»: какими словами Карл III разбивал сердце принцессе Диане
Она родила ему наследников, а он плюнул ей в душу.
Фото: www.globallookpress.com/Peter Heimsath
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
The List: Карл III говорил принцессе Диане, что женился на ней ради детей
Король Карл III во время брака с принцессой Дианой говорил ей, что никогда ее не любил и женился только ради детей. Об этом рассказал ее бывший дворецкий Пол Баррелл, сообщает The List.
По его словам, о методах, которыми Карл разбивал жене сердце, он узнал от самой Дианы. Бывший дворецкий описывает их брак как союз, основанный на чувстве долга.
«Я никогда тебя не любил. Я женился на тебе только ради детей», — приводит Баррелл слова, которые тогда еще принц Чарльз произнес во время одной из ссор.
Еще один болезненный эпизод, по версии Баррелла, произошел после рождения принца Гарри.
«Теперь у меня есть наследник и запасной вариант, и я могу вернуться к Камилле», — цитирует слова Карла дворецкий.
Сама Диана говорила о кризисе после рождения второго сына в записанных интервью для книги Эндрю Мортона 1992 года. Позднее записи вошли в документальный фильм «Диана: своими словами».
«Внезапно, когда родился Гарри, все рухнуло», — вспоминала принцесса.
Она также рассказывала, что к тому времени знала о возвращении мужа к Камилле.
О похожем признании перед свадьбой написал брат Дианы Чарльз Спенсер в книге «Лебединая песня: Диана, моя сестра» 2026 года. По его версии, Чарльз сказал невесте, что рад жениться, но не влюблен в нее.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
84%
Нашли ошибку?