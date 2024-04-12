«Должны понимать»: Лукашенко об ответе России на атаки дронов ВСУ

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 68 0

Лукашенко: Москва ответит в десятикратном размере на атаки дронов ВСУ

«Должны понимать»: Лукашенко об ответе России на атаки дронов ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Henning Kaiser

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Территория регулярно подвергается ударам с украинской стороны после начала спецоперации. Ситуацию оценил белорусский коллега.

Киевскому режиму стоит понимать, что на атаки украинских беспилотников по регионам России Москва ответит в десятикратном размере. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Украинцы должны понимать, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере. Ну зачем провоцировать и разжигать этот огонь?» — сказал Лукашенко, фрагмент его речи опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Белорусский лидер добавил, что Киев одновременно применяет дроны для атак на регионы России и рассуждает о мирных переговорах в Швейцарии без участия Москвы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции в 2022 году. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лукашенко назвал условия для переговоров по Украине.

Тема:
Спецоперация
12 апр
ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам ВСУ
12 апр
«Если хотят»: Лукашенко назвал условия для переговоров по Украине
12 апр
«Много изменений»: могут ли Москва и Киев вернуться к стамбульскому мирному договору
12 апр
Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину
12 апр
Украинские СМИ заявили о взрывах в двух областях страны
12 апр
«Двигаться по нему»: Путин согласился с идеей Лукашенко о стамбульском договоре
12 апр
В ДНР сообщили о продвижении российской армии под Марьинкой
12 апр
Это предвестник: на Западе отреагировали на удары по энергетическим объектам на Украине
12 апр
Польша заявила о невозможности передать Украине системы ПВО Patriot
12 апр
Ульянов указал на нежелание Запада осудить атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

16:20
Бизнес-коуч Портнягин задержан в Ростове-на-Дону
16:14
«Йети — это я»: Павел Кашин рассказал, о чем его новый альбом
16:07
В Евросоюзе решили уголовно наказывать за обход санкций
16:01
«Днище полное»: жена Соболева отреагировала на фото мужа с Седоковой
15:43
В России проводят эксперимент по имитации долговременной экспедиции на Луну
15:38
ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам ВСУ

Сейчас читают

«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
«Женщины стали безликими»: Юлия Такшина рассказала о своем отношении к пластике
Боевики выбросили белый флаг после встречи с Т-80БВМ. Лучшее видео из зоны СВО за день
Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок