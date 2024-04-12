«Должны понимать»: Лукашенко об ответе России на атаки дронов ВСУ

Территория регулярно подвергается ударам с украинской стороны после начала спецоперации. Ситуацию оценил белорусский коллега.

Киевскому режиму стоит понимать, что на атаки украинских беспилотников по регионам России Москва ответит в десятикратном размере. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Украинцы должны понимать, если они будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в десятикратном размере. Ну зачем провоцировать и разжигать этот огонь?» — сказал Лукашенко, фрагмент его речи опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Белорусский лидер добавил, что Киев одновременно применяет дроны для атак на регионы России и рассуждает о мирных переговорах в Швейцарии без участия Москвы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции в 2022 году. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лукашенко назвал условия для переговоров по Украине.