Будто и не рожала: Марина Кравец поделилась трогательными кадрами из роддома

Звезда юмористического шоу стала дважды мамой около месяца назад.

Звезда юмористического шоу Марина Кравец показала в своем блоге трогательное видео с выписки из роддома. На кадрах Марина с новорожденной дочерью вышла к встречающим. Она нарядилась в синее платье, а также убрала волосы в хвост.

Знаменитость первым делом поприветствовала свою старшую дочь Веронику, а после принимала поздравления от друзей и родных.

Среди присутствующих оказался и партнер Кравец по Comedy Club Демис Карибидис. Он пришел на выписку совместно с супругой Пелагеей и сыном Янисом. Наследник артиста преподнес Марине красивый букет роз.

Пользователи сети восхитились прекрасной формой Кравец после родов.

«Вы как будто не рожали»;

«Как можно быть такой красивой после родов?»;

«Потрясающе выглядите», «Вот это да! А вы точно рожали?», — написали комментаторы.

Юмористка Марина Кравец в браке с продюсером Аркадием Водаховым с 2013 года. За это время они дважды стали родителями — старшей дочери Веронике 4 года, а младшей Валерии — месяц. Звезда родила вторую дочь 13 марта и только спустя несколько недель решила показать кадры с выписки.

Telegram / Марина Кравец / marinakravets_official; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неугомонный футболист Дмитрий Тарасов захотел еще одного ребенка.