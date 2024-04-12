Новая программа: в российских школах увеличат число уроков истории

Изменения коснутся и предмета «Обществознание».

У российских школьников 5-8-х классов будет больше уроков истории. Новую учебную программу, которая запланирована на 2025 год, утвердило Минпросвещения России.

Согласно приказу ведомства, опубликованному на официальном портале проектов нормативно-правовых актов, число уроков истории у учеников увеличится с двух до трех в неделю. Таким образом, количество часов будет увеличено на 136 — с 340 до 476.

«Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476, в 5-8-х классах по три часа в неделю, в девятом классе — по два часа в неделю», — говорится в документе.

Предполагается, что увеличение часов произойдет, в том числе, за счет появления в 5-7-х классах модуля «История нашего края», а после — изучения всеобщей истории.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года из программы 6-8-х классов исключат такой предмет как обществознание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ-2024.