Минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ-2024

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

Экзамен по физике хотят провести 4 июня. Когда школьники смогут сдать остальные предметы?

Минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ-2024

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Тема:
ЕГЭ

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной компании в вузы. Документ размещен на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии и по письменной части иностранного языка, предположительно, пройдут 4 июля. Попробовать сдать еще раз экзамен по биологии, географии, математике, истории, литературе и устному иностранному языку можно 5 июля.

Из-за нового порядка пересдачи экзаменов изменился и основной период ЕГЭ по некоторым предметам. Физику предлагают провести 4 июня, устную часть иностранного языка хотят организовать одновременно с информатикой, а именно 7 и 8 июня.

Экзамен по письменной части по иностранному языку хотят перенести на 11 июня. В этот же день проведут экзамены по биологии и истории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне смогут поступить на бюджет в белорусские вузы по результатам.

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