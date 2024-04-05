Минпросвещения опубликовало проект нового расписания ЕГЭ-2024

Экзамен по физике хотят провести 4 июня. Когда школьники смогут сдать остальные предметы?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
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Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной компании в вузы. Документ размещен на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
Пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии и по письменной части иностранного языка, предположительно, пройдут 4 июля. Попробовать сдать еще раз экзамен по биологии, географии, математике, истории, литературе и устному иностранному языку можно 5 июля.
Из-за нового порядка пересдачи экзаменов изменился и основной период ЕГЭ по некоторым предметам. Физику предлагают провести 4 июня, устную часть иностранного языка хотят организовать одновременно с информатикой, а именно 7 и 8 июня.
Экзамен по письменной части по иностранному языку хотят перенести на 11 июня. В этот же день проведут экзамены по биологии и истории.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне смогут поступить на бюджет в белорусские вузы по результатам.
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