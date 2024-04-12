Прокурор запросил 8,5 лет для блогера Максима Лютого

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 38 0

Блогеру Максиму Любому прокурор запросил 8,5 лет колонии строгого режима

Прокурор запросил 8,5 лет для блогера Максима Лютого

Фото: ВКонтакте / Максим Лютый / yarilo_drug

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Сыроеда обвиняют по двум статьям УК РФ после того, как его сын умер от истощения.

Для блогера-сыроеда Максима Лютого прокурор запросил 8,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенкав, а также в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Помимо этого Лютого подозревают в истязании малыша. Заседание состоялось в Лазаревском районе Краснодарского края.

«Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей», — приводят слова гособвинителя в РИА новости.

В марте прошлого года сын Максима Лютого умер от истощения. По данным следствия, из-за продолжительного отказа от пищи ребенку стало плохо. Мать мальчика уже приговорили к двум годам исправительных работ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать сыроеда, заморившего голодом своего сына, требует оправдать блогера.

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Прокурор запросил 8,5 лет для блогера Максима Лютого

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