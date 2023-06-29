«Герой»: мать сыроеда, заморившего голодом своего сына, требует его оправдать

Женщина продолжает блогерскую деятельность отпрыска.

Известный блогер-сыроед Максим Лютый десять лет активно пропагандировал здоровый образ жизни, который в его понимании основывался на правильном питании. В частности — это сыроедение, фруктоедение, а также заряд энергией солнца и прочие эксперименты с голодом, которые, по словам «гуру», вели к «духовному просветлению и вечной молодости», пишет издание KP.RU.

Дела шли неплохо — блог активно развивался, авторские курсы продавались, а финансовый успех шел в гору. Но в этом году звезда ошеломил поклонников горестной новостью. Его месячный ребенок скончался от истощения. Как установили медики, причиной трагедии оказался длительный отказ от пищи малыша.

Вместо того, чтобы принять свою вину, мужчина обвинил во всем гражданскую супругу — Оксану Миронову.

В ходе расследования выяснилось, что отпрыск не состоял на учете в поликлинике, а мама рожала его в домашних условиях. Также обнародовался тот факт, что малыша обливали ледяной водой. Естественно, по словам родственников, только в оздоровительных целях.

Недавно на связь вышла мать Лютого, которая рассказала о том, что родственник в тюрьме и новостей от него никаких нет. Как любящая мама, она не осуждает наследника и обвиняет невестку. По ее словам, за ребенком большую часть времени следила именно она.

«Максим — настоящий мужчина, который полностью выполнял свою мужскую функцию — обеспечивал мать ребенка всем необходимым, построил дом, посадил сад и многое другое. Максим — народный герой», — написала в соцсетях женщина.

Свою блогерскую деятельность Лютый не прекратил. Бизнес продолжили последователи — его мать и помощник. На странице знаменитого сыроеда появились предложения о покупке различных трав.

Более того, у мужчины остались фанаты. Они продолжают защищать экспериментатора, несмотря на то, что он заморил собственное дитя голодом.

Ранее 5-tv.ru писал, каким знали блогера Максима Лютого его давние знакомые.