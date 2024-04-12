В Москве арестовали экс-руководителя «Гостеха»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 61 0

Экс-директор проекта «Гостех» Демченко арестован по делу о мошенничестве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы / moscowcourts; 5-tv.ru

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Правоохранители считают, что Демченко причастен к хищению более 20 миллионов рублей, которые были выделены на создание платформы «Горизонт» для Минпросвещения РФ.

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении бывшего директора проекта «Гостех» компании «Цифрум» Ярослава Демченко. Как сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда, он арестован до 25 мая 2024 года.

С ходатайством о заключении под стражу выступало следствие. Правоохранители считают, что Демченко причастен к хищению более 20 миллионов рублей, которые были выделены на создание платформы «Горизонт» для Минпросвещения РФ.

Демченко отрицает свою вину, защита планирует обжаловать арест. По вменяемой статье ему может грозить лишение свободы до десяти лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что топ-менеджера «дочки» «Ростеха» отправили под домашний арест.

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