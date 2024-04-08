Топ-менеджера «дочки» «Ростеха» отправили под домашний арест

Начальник юридического департамента холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») Олег Беккер отправлен под домашний арест сроком на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

На прошлой неделе у Беккера дома провели обыск. До этого он был задержан ФСБ при получении 1,2 миллиона рублей от советника гендиректора «Вертолетов России» Игоря Моисеенко, находящегося под подпиской о невыезде.

Согласно сведениям на портале судов общей юрисдикции Москвы, следствие просило заключить Беккера под стражу, однако суд отклонил ходатайство.

Прежде Беккер работал в госкорпорации по организации воздушного движения, которую возглавлял Моисеенко. Там он сначала руководил аппаратом гендиректора, затем возглавлял дирекцию по правовым вопросам и занимал пост замглавы предприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве отправил под домашний арест руководящих сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России по делу о взятках.