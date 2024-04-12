Улыбаемся и машем: прогноз Таро на неделю с 15 по 21 апреля

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Евгения Русинова
Евгения Русинова Таролог Эксклюзив 38 0

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Фото, видео: 5-tv.ru

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 15 по 21 апреля.

Основная энергия недели (Карта Таро — Четверка Мечей)

Карта Таро — Четверка МечейКарта Таро — Четверка Мечей. 5-tv.ru

Карта символизирует обстановку без напряжения. Энергия Четверки Мечей транслирует состояние, при котором человек находится в ожидании некого инсайта, озарения, осознания. Пребывая в состоянии наблюдения, можно отстраниться от нескончаемого потока информации.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Луна)

Карта Таро - ЛунаКарта Таро — Луна. 5-tv.ru

В вопросе финансов могут проявиться накопившиеся страхи, связанные с материальным состоянием. Старший аркан Луна призывает контролировать свои мысли и вовремя их осознавать. Не рекомендуется на этой неделе вкладываться в новые проекты и начинать что-то новое.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Тройка Мечей)

Карта Таро — Тройка МечейКарта Таро — Тройка Мечей. 5-tv.ru

В вопросах любви не стоит ожидать слишком радостных событий. Иногда Тройка мечей сулит ссоры и скандалы, поэтому лучше стараться придерживаться нейтралитета во время выяснений отношений с близкими людьми. Лучше спокойно наблюдать за происходящими событиями.

Совет на неделю (Карта Таро — Иерофант)

Карта Таро — ИерофантКарта Таро — Иерофант. 5-tv.ru

Карта советует получать новые знания, развиваться, повышать социальный статус. Иерофант символизирует ситуации, когда извне могут прийти ключи для решения каких-либо незавершенных вопросов. На предстоящей неделе стоит прислушиваться и к своей собственной интуиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенсы дали прогноз на 2024 год.

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Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

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