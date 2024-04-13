Ввел ртуть в тело: в Германии отец пытался убить годовалую дочь ради мести

Ребенок остался чудом жив. Кому таким ужасным способом хотел отомстить мужчина?

Отец пытался убить свою годовалую дочь с помощью ртути в Германии. Как сообщает Associated Press, 30-летний уроженец города Шпринге ввел токсичное вещество в ногу ребенка с помощью шприца. В жутком преступлении ему помогала сожительница.

Мотивом поступка послужила ревность — мужчина пытался отомстить бывшей возлюбленной, которая ушла от него спустя некоторое время после рождения ребенка. Из судебных документов стало известно, что мужчина знал о летальном свойстве ртути. По его словам, он хотел, чтобы ребенок почувствовал максимальную боль, а его мать переживала за дитя.

Из-за отравления у девочки началось сильное воспаление и появилась сыпь. Медики узнали о присутствии в организме ртути только в момент операции по спасению девочки.

Отец ребенка и его любовница сознались в содеянном. Их ждет тюремное заключение сроком на 13 и 12 лет соответственно.

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