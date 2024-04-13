США запретили импорт алюминия и никеля из России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

Под ограничения попадут металлы, произведенные после 13 апреля.

США запретили импорт алюминия и никеля из России

Фото: www.globallookpress.com / Jan Woitas

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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. Ведомство опубликовало соответствующий документ на своем сайте.

При этом в Штаты нельзя будет ввозить металлы из России, которые произведут только после 13 апреля 2024 года.

Также США совместно с Великобританией ввели два новых запрета для «подрыва доходов», которые РФ получает от экспорта алюминия, меди и никеля.

«Эти новые меры запрещают импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в США, а также ограничивают использование алюминия, меди и никеля российского происхождения на мировых биржах металлов и во внебиржевой торговле деривативами», — говорится в документе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европейском союзе решили уголовно наказывать за обход санкций.

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