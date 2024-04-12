В Евросоюзе решили уголовно наказывать за обход санкций

В Совете ЕС уже приняли окончательное решение.

Против стран — членов Евросоюза будет применяться уголовная статья при попытках обхода санкций. Соответствующую директиву принял Совет ЕС, передает РИА Новости.

Из документа следует, что в Евросоюзе предусмотрят минимальные правила, которые будут применяться в отношении тех, кто нарушает санкции или пытается их обойти. «Некоторые действия» будут считаться уголовными преступлениями, уточняется в директиве. Речь идет о нарушениях запрета на поездки, реализации подсанкционного имущества и осуществлении запрещенных финансовых операций.

Директива был принята в марте этого года в Европарламенте. Помимо прочего, она предусматривает возможность конфисковывать по решению судов замороженные частные российские активы. Теперь документ будет опубликован в официальном журнале Евросоюза и вступит в силу через 20 дней после этой процедуры. Для внедрения правил у стран ЕС будет год.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, намерения США финансировать Украину через замороженные российские активы толкают мир к пропасти и нарушают международные правила.