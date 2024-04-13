В Москве умерла потомок поэта Александра Пушкина

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 33 0

Перед смертью Майя Пушкина попросила отправить ее домой из больницы.

В Москве умерла потомок поэта Александра Пушкина

Фото: www.globallookpress.com / Gabriele Hanke

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В возрасте 85 лет в Москве скончалась оперная певица и преподаватель вокала Майя Пушкина — потомок великого русского поэта. Об этом агентству ИА Регнум сообщил источник.

Майя Марковна ушла из жизни в среду, 10 апреля. О кончине артистки сообщили ее близкие.

Она уже некоторое время была прикована к кровати, не могла ходить. Певица не хотела провести свои последние дни в больнице, поэтому попросила семью отправить ее домой.

«У нее прогрессировала деменция. В итоге она все-таки уговорила родственников забрать ее домой, чтобы там тихо уйти», — поделился собеседник агентства.

Ученики артистки каждую неделю приходили навещать любимого преподавателя.

О родстве с Александром Пушкиным Майя Марковна узнала случайно, причем в зрелом возрасте. Как выяснилось, певица является потомком его младшего брата Льва, который был известен как секретарь знаменитого писателя.

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