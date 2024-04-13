«Принцип богатых людей»: Роза Сябитова рассказала, как тратит деньги

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Сябитова: пользуюсь принципом богатых людей — не трачу больше, чем зарабатываю

«Принцип богатых людей»: Роза Сябитова рассказала, как тратит деньги

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитая телеведущая объяснила, зачем уже много лет ведет хозяйственную книгу.

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что пользуется ритуалами для привлечения денег, а также придерживается некоторых принципов в расходах средств.

Так, по словам знаменитости, у нее есть денежное дерево, на котором развешаны банкноты достоинством в тысячу и пять тысяч рублей, а также иностранная валюта, например, юани. Кроме того, у нее есть китайский денежный оберег в виде машущей лапкой кошечки, которая привлекает богатство.

«Но вообще я пользуюсь самым главным принципом богатых людей: не трачу больше, чем зарабатываю. И деньги обязательно должны полежать. Если я получила деньги, никогда их быстро не трачу. Они у меня вылеживаются, чем дольше, тем лучше», — рассказала Сябитова изданию Teleprogramma.pro.

Также 62-летняя телеведущая давно ведет книги доходов и расходов, к чему приучила и дочь. Благодаря этому они точно знают, сколько денег у них пришло в месяц, и какие запланированы траты.

«Такой грамотный финансовый подход к деньгам. Если что-то очень хочется, то этот вопрос обсуждаем. Но, в любом случае, большие траты все запланированы», — подчеркнула Сябитова.

Недавно главная сваха страны призналась, что получает пенсию в размере 15 тысяч рублей. Их звезда откладывает на счет, а на текущие нужды тратит заработок от телевизионной деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменился образ жизни музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова после сокращения доходов из-за ухода с телевидения.

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