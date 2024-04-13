На еду денег хватает: уход с телевидения спустил Соседова с небес на землю

Он утверждает, что и сейчас может всегда «где-то заработать».

Российский музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как изменился его образ жизни из-за сокращения доходов после ухода с телевидения. По словам 55-летнего журналиста, ему хватает средств и нищим он себя не считает.

«Я не голодаю. Мне надо быть сытым всегда, иначе я буду очень злой. Никаких диет не соблюдаю: я бы протянул ноги на них», — признался Соседов.

После потери работы на телевидении доходы критика снизились. Однако Соседов утверждает в беседе с MK.RU, что он никогда не тратил деньги расточительно, поэтому относительно скромные средства, которые он зарабатывает сейчас, не требуют от него излишней экономии.

«Мне хватает. А на что я жил раньше? На что живут простые люди всю жизнь? На то и я живу! И могу всегда где-то заработать», — подчеркнул журналист.

Соседов добавил, что за его питанием следит 88-летняя мама, с которой он вместе живет. По его словам, она хорошо готовит и у них на столе всегда есть овощи и мясо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Соседов обычно отмечает Новый год с мамой.