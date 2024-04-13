Сын Сергея Жукова получил роль в фильме «Руки вверх»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 36 0

Он воплотит образ юного отца.

Сын Сергея Жукова получил роль в фильме «Руки вверх»

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

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Сын Сергея Жукова Энджел сыграет роль в фильме про покушение на отца. Он воплотит образ юного артиста, сообщает aif.ru.

В кинокартине «Руки вверх» покажут жизнь самого Жукова на протяжении трех десятков лет, а также историю создания музыкальной группы. По заверениям продюсеров проекта, зрителей ждет захватывающий сюжет с элементами детектива.

Основные события фильма будут вращаться вокруг покушения на лидера коллектива перед выступлением в «Лужниках».

«Это драматическая история, где есть Сергей Жуков современный, сегодняшний, на которого готовится покушение. И параллельно есть вся история, самые яркие моменты не только его жизни, но и жизни всей страны», — говорят создатели проекта.

На данный момент съемки идут полным ходом и подходят к финальной стадии. Режиссером картины стал Аскар Узбаев.

В проекте принимают участие Алексей Потехин, а также Федор Лавров, Екатерина Климова и другие известные артисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жуков проиграл суд за права на несколько хитов группы «Руки вверх!».

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