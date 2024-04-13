Брат погибшей жены экс-министра Бишимбаева рассказал, как узнал о ее смерти

Он также заявил, что позиция обвиняемого в убийстве чиновника в суде является абсурдной.

Брат Салтанат Нукеновой, которую муж, экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, до смерти избил в Астане, рассказал 5-tv.ru, как узнал о гибели сестры.

По словам Алибека, ему позвонила их общая с сестрой подруга и спросила о местонахождении Салтанат. Затем она прислала сообщение из рассылки о том, что Бишимбаев убил жену.

«Поехал к ней. Звонил, не дозвонился. Потом уже, когда я не достучался, когда к ней домой приехал и позвонил в полицию, сообщил, что получил такое сообщение. Но и мне уже сказали, что произошло, и попросили приехать в гастроцентр в ресторан (место убийства — Прим. ред.). Родители от меня узнали, когда я уже там был», — рассказал Алибек.

Брат погибшей также сообщил, что после смерти сестры узнал от подруг, как однажды она ушла от мужа и уехала в гостиницу, однако после они помирились, и она вернулась домой.

Алибек заявил, что в суде все слова Бишимбаева были абсурдными, и он пытался переложить вину на Салтанат. По мнению брата погибшей, это психология труса.

Бишимбаева ранее арестовали за убийство Нукеновой. По информации местных СМИ, экс-чиновник не признает вину.

Убийство Нукеновой произошло 9 ноября 2023 года возле ресторана «Бау» в Астане. По некоторым данным, Нукенову можно было спасти, но ничего для этого предпринято не было.

Бишимбаев возглавлял министерство национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года. В марте 2018-го он был осужден на десять лет лишения свободы с запретом занимать руководящие посты на госслужбе по обвинению в получении взятки и хищении имущества. Однако в октябре 2019 года Бишимбаев был условно-досрочно освобожден решением суда Шымкента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бишимбаев попытался оправдаться за убийство жены.