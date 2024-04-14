Это что-то новое: какой сигнал послала Россия в адрес Запада запуском МБР

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Пугая тем, что Москва вот-вот «нападет на альянс», НАТО само усиливает военное присутствие вдоль наших границ.

Это что-то новое: какой сигнал послала Россия в адрес Запада запуском МБР

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Presidential Office of Ukr; 5-tv.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прямо говорит, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому пора уже идти на переговоры. Дальше может быть только хуже в смысле условий для Киева.

Украина при поддержке западных советников пытается организовать как бы мирную конференцию, на которую не зовут Россию.

«Говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали, а говорят, что мы отказываемся. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы — за. Только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью», — отмечал президент России Владимир Путин.

Со стороны Запада действительно делаются сейчас парадоксальные шаги. Так, пугая тем, что Россия вот-вот «нападет на альянс», НАТОвцы сами усиливают военное присутствие вдоль наших границ.

Немцы впервые после Второй мировой войны отправили свой контингент за пределы Германии на постоянное базирование. В Литву, пока 20 человек, но постепенно хотят нарастить до бригады, то есть до четырех тысяч человек.

В Финляндии создается штаб сухопутной группировки НАТО в Скандинавии. Британцы заявили, что отправят свой новейший лазер для испытания на Украину — британские ученые такие шутники.

Но вот в пятницу, 13 апреля, наши военные запустили с полигона в Астраханской области межконтинентальную ракету, которая полетела по такой хитрой траектории, что сразу стало понятно — это что-то новенькое. Такое, что ни бригада немцев, ни британский лазер не поможет.

Понятно, что рано или поздно придет пора договариваться и не по поводу Украины, и даже не о ситуации в Европе. Стоит вопрос о мировой безопасности — и тут нельзя не учитывать мнение не только России, но и других глобальных игроков.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

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