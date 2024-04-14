Неизвестные подожгли машину боксера Дмитрия Кудряшова в Волгодонске

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 42 0

Это не первое нападение на автомобиль спортсмена.

Неизвестные подожгли машину боксера Дмитрия Кудряшова в Волгодонске

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Неизвестные подожгли автомобиль российского боксера Дмитрия Кудряшова в городе Волгодонск Ростовской области. Об этом спортсмен рассказал 5-tv.ru.

«Я на тренировке был, ребята младшие забежали, говорят, ваша машина горит. Я выбежал, начал тушить», — сказал он.

Кудряшов уточнил, что речь идет о машине BMW X7. Авто находилось возле спортивного зала. Боксер предполагает, что злоумышленники знали, где он будет находится. В тот момент спортсмен уже заканчивал тренировку и сидел в раздевалке.

«С шести тренируюсь. Знали, что в пятницу я в этом зале», — добавил он.

Спортсмен также подчеркнул, что четыре года назад перед поединком у него угнали машину. Кудряшов 26 апреля сразится в поединке с аргентинским боксером Даниэлем Робутти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Владимирской области неизвестный пытался поджечь здание правительства. Злоумышленник кинул в него бутылки с зажигательной смесью, а затем скрылся. Предполагается, что он был под влиянием украинских мошенников.

+11° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:05
«Возникают путаницы»: как исправить ошибки в личных данных в документах
13:40
На Украине заявили о пожаре на высоковольтных подстанциях под Одессой
13:24
Катастрофичные последствия: как салоны красоты развращают малолетних детей
13:08
На захваченном Ираном судне находится российский моряк
12:52
Неизвестные подожгли машину боксера Дмитрия Кудряшова в Волгодонске
12:36
Перспективы помощи Киеву выглядят фантастично: к чему приведет конфликт Израиля и Ирана

Сейчас читают

Блогер Портнягин подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег
В Саратовской области в результате ДТП погибли мужчина с сыном
Вароли оценил риски ядерной войны после ответного удара Ирана по Израилю
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок