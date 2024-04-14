Неизвестные подожгли машину боксера Дмитрия Кудряшова в Волгодонске

Неизвестные подожгли автомобиль российского боксера Дмитрия Кудряшова в городе Волгодонск Ростовской области. Об этом спортсмен рассказал 5-tv.ru.

«Я на тренировке был, ребята младшие забежали, говорят, ваша машина горит. Я выбежал, начал тушить», — сказал он.

Кудряшов уточнил, что речь идет о машине BMW X7. Авто находилось возле спортивного зала. Боксер предполагает, что злоумышленники знали, где он будет находится. В тот момент спортсмен уже заканчивал тренировку и сидел в раздевалке.

«С шести тренируюсь. Знали, что в пятницу я в этом зале», — добавил он.

Спортсмен также подчеркнул, что четыре года назад перед поединком у него угнали машину. Кудряшов 26 апреля сразится в поединке с аргентинским боксером Даниэлем Робутти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Владимирской области неизвестный пытался поджечь здание правительства. Злоумышленник кинул в него бутылки с зажигательной смесью, а затем скрылся. Предполагается, что он был под влиянием украинских мошенников.