Россия решила перенести переговоры по Закавказью из Швейцарии в другую страну

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Евгения Романова
Евгения Романова 63 0

Захарова: Россия поднимает вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью

Россия решила перенести переговоры по Закавказью из Швейцарии в другую страну

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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Причиной стала утрата доверия к Берну как к посреднику в международных делах, сообщили в МИД РФ.

Россия вынуждена поднять вопрос о переносе женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Российская сторона была вынуждена перевести в практическую плоскость вопрос о переносе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, власти которой действительно воздерживаются от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что уже некоторые страны готовы предоставить свою территорию для проведения регулярных заседаний. По словам дипломата, это связано с потерей доверия к Швейцарии как к посреднику в международных делах.

Москва намерена продолжить усилия по формированию консенсуса в деле переноса раундов из Женевы. При этом Россию поддерживают абхазские и югоосетинские союзники, разделяющие ее позицию в этом плане, добавила дипломат.

Женевские дискуссии по Закавказью открылись 15 октября 2008 года для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе. В международном форуме принимают участие представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве Евросоюза, ООН и ОБСЕ.

Как отмечают в МИД России, эффективность Женевских дискуссий подрывается тем, что Грузия каждый год вносит в ГА ООН «крайне политизированный проект резолюции по беженцам и внутренне перемещенным лицам». Это показывает неготовность Тбилиси к конструктивному диалогу о долгосрочном урегулировании ситуации в Закавказье. При этом Москва считает форум полезным и выступает за его продолжение, заявляется в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова призвала россиян воздержаться от поездок на Ближний Восток. Особенно, подчеркнула дипломат, не следует путешествовать в Израиль и Ливан. Настоятельная рекомендация МИД России связан с нестабильной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта.

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