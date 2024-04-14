«Может, когда хочет»: Волочкова удивила поклонников скромным снимком

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 86 0

В сети появилось фото Волочковой в элегантном образе

«Может, когда хочет»: Волочкова удивила поклонников скромным снимком

Фото: Александр Щербак / ТАСС

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Что могло вызвать у подписчиков балерины волну восхищения?

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась в личном блоге с подписчиками новым кадром в скромном и утонченном образ, пишет 7Дней.ru.

Издание отмечает, что на снимке знаменитость практически не похожа на себя нынешнюю. На эпатажный и скандальный образ не осталось ни малейшего намека.

«Красавица шикарная, просто нет слов, чтобы описать все твои прелести, Настенька»;

«Вот, может же Настюха, когда захочет. Прическа и платье очень идут тебе», — восхитились поклонники Анастасии Волочковой.

Недавно балерина шокировала подписчиков своим внешним видом. Поклонники заметили, насколько жидкими стали волосы у Волочковой, а кожа на лице будто высохла и обвисла.

Многие подозревают, что Анастасия Волочкова злоупотребляет спиртными напитками. Однако сама балерина слухи о зависимости отрицает. Об этом ранее рассказывал 5-tv.ru.

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«Может, когда хочет»: Волочкова удивила поклонников скромным снимком

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