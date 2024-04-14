В Петербурге возбуждено уголовное дело против стрелявшего в ресторане

В отношении мужчины, открывшего стрельбу в ресторане «Мясо и Хлеб» в Санкт-Петербурге, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что против нападавшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Происшествие случилось в заведении на улице Ворошилова 12 апреля. Вооруженный мужчина выстрелил в одного из посетителей ресторана и напал на сотрудника. Стрелок начал душить работников ресторана, угрожал оружием и после выстрелил человеку в ногу.

Прибывшие полицейские задержали мужчину и изъяли у него пистолет. Раненый посетитель был доставлен в больницу, медики оценили его состояние как удовлетворительное. Известно, что нападавший был ранее судим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изъяли у обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье.