Оружие и патроны: что изъяли у обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье

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Евгения Романова
Евгения Романова 501 0

Следователи нашли тайник обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Фото, видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области / gsuskmosobl; 5-tv.ru

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Его задержали под Тверью и скоро доставят к правоохранителям для допроса.

Правоохранители в Тверской области нашли тайник с оружием обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье Василия Бурякова. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

«Произведена выемка автомата, пистолета, большого количества пуль, гильз и патронов, контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотическим веществом. Все изъятое направлено для проведения экспертиз», — говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили задержание Бурякова под Тверью. Он обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. В ближайшие часы мужчину доставят к следователю первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Подмосковью для проведения допроса.

Неизвестные напали на двух сотрудников МВД вечером 7 апреля в подмосковном Ногинске. По одной из версий, силовики сидели в засаде и поджидали наркокурьера, чтобы взять его с поличным. На месте появились двое, и по полицейским был открыт огонь. В результате нападения помощник участкового уполномоченного полиции Лосино-Петровского погиб на месте, а оперуполномоченный уголовного розыска в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Личность обвиняемого, который, предварительно, застрелил одного полицейского и ранил другого, была установлена накануне. Им оказался житель столичного региона Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения.

Наркоторговцу было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье задержали под Тверью.

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