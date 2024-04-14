Захарова ответила на призыв посла Израиля осудить атаку Ирана

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Российский дипломат попросила коллегу напомнить, когда Тель-Авив осуждал удары киевского режима по российским регионам.

Захарова ответила на призыв посла Израиля осудить атаку Ирана

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв израильского посла в России Симоны Гальперин осудить атаку Ирана на еврейское государство.

«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Российский МИД после иранской атаки на Израиль призвал стороны конфликта к сдержанности.

Ранее в этот день корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск десятков БПЛА Ирана в сторону Израиля «в ответ на многочисленные преступления, совершенные сионистским режимом, включая нападение на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске».

До этого ЦАХАЛ сообщила о запуске иранских БПЛА в сторону Израиля. Система воздушной обороны еврейского государства, как отмечается, находится в состоянии повышенной боевой готовности.

К очередной эскалации на Ближнем Востоке мировая общественность готовится после атаки Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске, в результате которой погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее 5-tv.ru рассказал главное о крупнейшей атаке Ирана на Израиль.

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