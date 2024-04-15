Не злоупотребляйте: проктолог предупредил об опасности туалетной бумаги

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 28 0

Проктолог Масленников: использование туалетной бумаги может навредить здоровью

Не злоупотребляйте: проктолог предупредил об опасности туалетной бумаги

Фото: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein

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Какие существуют альтернативы?

Проктолог Дмитрий Масленников предупреждает, что регулярное использование туалетной бумаги может раздражать кожу в области ануса, а также провоцировать микротравмы.

«Неправильная гигиена анальной области способна приводить к различным проктологическим заболеваниям, прежде всего — именно из-за злоупотребления туалетной бумагой», — цитирует его портал «Доктор Питер».

Проктолог отмечает, что туалетная бумага также не всегда полностью очищает анальную зону после дефекации. Даже после ее использования на коже могут оставаться загрязнения, что приводит к распространению бактерий.

Существует и риск появления анальных трещин, считает Масленников. Жесткая и некачественная туалетная бумага может вызвать не только микротравмы, но и значительные повреждения слизистой.

«Наиболее частым последствием в этом случае становятся анальные трещины. Это весьма неприятное заболевание доставляет пациенту немало дискомфорта, а без своевременного лечения может стать хроническим и потребовать уже хирургического лечения», — добавил эксперт.

Аллергические реакции и риск развития геморроя также могут стать последствиями использования дешевых видов туалетной бумаги.

Дмитрий Масленников рекомендует делать выбор в пользу подмывания — с помощью биде, обычного или гигиенического душа. Еще одним альтернативным вариантом может стать влажная туалетная бумага, так как она имеет особую структуру волокон и не травмирует слизистые. При этом заменять бумагу на влажные салфетки эксперт не советует.

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