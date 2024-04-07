Вопреки всему: удары ВСУ по приграничным областям лишь сплотили граждан России

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Наша армия отвечает на теракты массированными ударами по украинским тылам.

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Вергун; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

«Зайти» к нам диверсанты так и не смогли, но снарядный террор продолжается. В сутки только на территории Белгородской области фиксируют по 100-150 прилетов.

Какие цели выбирают боевики ВСУ? Любые, но только не военные — частные дома, хозпостройки, детские сады и школы.

В самом Белгороде установлены специальные укрытия из бетонных блоков, куда можно прятаться во время воздушной тревоги. И, как показывают эти кадры с камер наблюдения, укрытия установлены весьма своевременно.

Россия отвечает на теракты массированными ударами по украинским тылам. В украинских соцсетях появились записи, на которых видны полностью уничтоженные цеха по ремонту бронетехники и зал управления электростанции.

Такое ощущение, что планировали эти атаки на Белгородчину и другие диверсии те, кто не знает Россию. Уровень патриотизма только растет.

Вот свежие данные ВЦИОМ. За всю историю проведения подобных опросов, — а это с 2000 года — рекордный показатель: 94% опрошенных на прямой вопрос ответили «я — патриот». И растет одобрение решения начать специальную военную операцию — поддержка выросла до 68%.

И, напротив, на 6% по сравнению с февралем 2022-го сократилось число тех, кто не одобряет. Такая сплоченность общества определяет и отношение к участникам СВО.

Они герои, они защищают нашу страну. Год назад был создан фонд, который помогает решать вопросы ветеранам боевых действий и членам их семей.

Подобной структуры не было в истории нашей страны ни разу — даже после Великой Отечественной, не говоря про последующие локальные конфликты. Как отчиталась глава фонда Анна Цивилева, к ним поступило почти миллион звонков и заявлений.

За каждым обратившимся закреплен помощник, который не только реагирует на заявки но и предлагает те виды услуг, льгот, которые положены бойцам и членам их семей.

Тема:
Спецоперация
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