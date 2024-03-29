Опрос показал положительную оценку работы Путина большинством россиян

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 22 0

ФОМ: 84% опрошенных россиян положительно оценили работу Путина

Опрос показал положительную оценку работы Путина большинством россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Исследования проводил Фонд общественного мнения.

Положительно работу президента России Владимира Путина оценивают 84% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

При этом также 84% респондентов отметили, что скорее доверяют российскому лидеру.

Опрос проводился с 22 по 25 марта, в нем приняли участие полторы тысячи человек старше 18 лет методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность, как отмечается, не превышает 3,6%.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по данным опроса ВЦИОМ, 85% россиян уверены в том, что у Путина есть четкий план развития страны на ближайшие несколько лет.

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