Опрос показал положительную оценку работы Путина большинством россиян

Исследования проводил Фонд общественного мнения.

Положительно работу президента России Владимира Путина оценивают 84% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

При этом также 84% респондентов отметили, что скорее доверяют российскому лидеру.

Опрос проводился с 22 по 25 марта, в нем приняли участие полторы тысячи человек старше 18 лет методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность, как отмечается, не превышает 3,6%.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по данным опроса ВЦИОМ, 85% россиян уверены в том, что у Путина есть четкий план развития страны на ближайшие несколько лет.