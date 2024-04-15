Внимание, гадюки! По всей стране начали просыпаться змеи

Эксперты рассказали, что делать при встрече с этими существами.

К крайней осторожности спасатели призывают и любителей лесных прогулок. По всей стране, в том числе в Ленинградской области, начали массово просыпаться гадюки.

Причем встретить ядовитую змею можно где угодно, даже на собственном садовом участке. Что делать при встрече с опасным гадом — выяснила корреспондент «Известий» Екатерина Моран.

Сильнейший отек руки, жжение и покраснение. Эдуард Шубницын — первый в этом сезоне, кто обратился к врачам после укуса гадюки. Позже выяснилось, что Эдуард находился в состоянии алкогольного опьянения, увидел змею и решил, что это уж.

Когда мужчина понял, что его укусила гадюка — вызвал скорую. Уже через полтора часа он был в реанимации. Если бы не вовремя оказанная помощь, у Эдуарда мог бы начаться некроз.

«Первое, что мы делаем — накладываем гипсовую повязку. Она позволяет уменьшить развитие отека. Дальше вводят сыворотку против яда гадюк и рамках реанимации. Дальше — преднизолон. И буквально в течение суток, если нет никаких осложнений на сыворотку, переводят в терапевтическое отделение и в течение 4-5 суток выписывают», — рассказала врач приемного отделения Гатчинской ЦРБ Дарья Егорова.

Сезон активности змей в Петербурге и Ленинградской области официально начался. Об этом свидетельствуют видео и фото очевидцев из Курортного и Приморского районов города. Благодаря устойчивым плюсовым температурам гадюки начали просыпаться по всей России.

В средней полосе чаще всего встречаются два вида змей: обыкновенные гадюки и ужи. Отличить их друг от друга несложно — у ужей на голове расположены два желтых пятна.

У гадюки их нет, а вдоль всего тела расположена зигзагообразная полоса. Ни те, ни другие на контакт с человеком не идут, скорее наоборот — избегают.

«Нужно внимательно смотреть себе под ноги, если вы гуляете по лесу. Есть еще один такой лайфхак, если вы боитесь змей прям панически, можно ходить по лесу и топать. Гадюки, как и все остальные змеи, боятся топота, потому топот — это вестник чего-то большого и тяжелого, что может на нее наступить, поэтому гадюки первыми уползают при вибрации почвы», — поделился эколог Алексей Коткин.

Собираясь в лес, где могут водиться змеи, лучше всего надевать закрытую одежду и резиновые сапоги. Через них змея не сможет прокусить ногу, даже если случайно наступить на нее. Если все же гадюка укусила, врачи советуют обездвижить конечность.

Ни в коем случае нельзя ее сдавливать, прикладывать тепло или холод. По возможности место укуса следует обработать перекисью водорода, сверху наложить чистый бинт. Не рекомендуется отсасывать яд.

«Считается, что отсасывать яд — опасно для человека, который это делает сам, потому что у него во рту могут быть раны, трещины. Во-вторых в ротовой полости есть бактерии, которые могут загрязнить рану. Из этого следует второй принцип после обездвиживания конечности, что место укуса лучше обработать перекисью», — врач-терапевт Анастасия Юсупова.

Не стоит пытаться самостоятельно отловить змею и тем более ее убить. Это не только опасно, но и противозаконно. Гадюка является редким видом, и за попытку причинить вред змее полагается административный штраф до пяти тысяч рублей.