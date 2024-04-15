Умер Герой России Анатолий Квочур

Анатолий Квочур, советский и российский летчик-испытатель, Герой России, ушел из жизни на 72-м году жизни. Об этом сообщил его сын Николай Квочур на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня ночью ушел из жизни советский и российский летчик, Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель СССР, полковник — Квочур Анатолий Николаевич», — написал Николай в посте.

В комментариях к записи он отметил, что у Анатолия Николаевича в последние годы наблюдались проблемы со здоровьем из-за многочисленных перегрузок и травм. Причина смерти не разглашается.

Анатолий Квочур родился 16 апреля 1952 года в селе Мазуровка Украинской ССР. После школы он поступил в Ейское высшее военное авиационное училище имени В. М. Комарова и окончил его в 1973 году.

Служил в авиационных частях Группы советских войск в Германии, а с 1978 года работал летчиком-испытателем в Комсомольске-на-Амуре.

Участвовал в испытаниях таких самолетов, как Су-17, МиГ-29 и МиГ-31. Работал вплоть до 2017 года.

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