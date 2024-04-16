Будьте осторожнее: где легко «подхватить» клеща

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 74 0

Энцефалит и боррелиоз можно подхватить в двух районах Подмосковья

Будьте осторожнее: где легко «подхватить» клеща

Фото: Patrick Pleul / ТАСС

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Жителям Подмосковья рекомендуют сделать прививку от энцефалита и боррелиоза.

В Дмитровском и Талдомском районах Подмосковья можно заразиться вирусами энцефалита и боррелиоза. Об этом сообщил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с KP.RU.

«Клещи на этих территориях могут быть заражены вирусным клещевым энцефалитом и боррелиозом, и их численность переходит безопасный уровень, что может испортить отдыхающим начинающийся дачный сезон», — рассказал эксперт.

Жителям и гостям данных районов рекомендовано привиться, особенно, если они посещают лес и дикие пляжи. Также защитить себя от насекомых можно с помощью закрытой одежды. Несмотря на это, отдых в Дмитровском и Талдомском районах не запрещен, наоборот, в отличие от заграничных поездок, такое путешествие не требует адаптации организма.

В 2023 году было зарегистрировано 600 тысяч обращений с клещевым укусом, из них всего несколько тысяч человек заболело. Эти данные как раз подчеркивают важность профилактики.

Ранее 5-tv.ru рассказал на какие участки тела больше всего любят садиться клещи.

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