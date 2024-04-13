Самое сокровенное: на какие участки тела любят садиться клещи

В сезон с апреля по июль наблюдается самый пик их активности.

Весна знаменуется не только приходом тепла, но и пробуждением таких неприятных существ, как клещи. В этому году эксперты прогнозируют большую активность этих паукообразных с апреля до середины июля.

Поэтому сейчас надо быть как никогда на чеку и иметь ввиду, что иксодовые клещи обычно прикрепляются к участкам с тонкой и теплой кожей.

Как правило, самые «любимые» места у клещей — это паховая область, подмышки, а также волосистая часть головы. Об этом рассказал руководитель отдела инфекционных заболеваний Диагностического центра болезни Лайма при Нью-Йоркском медицинском колледже (США) Гэри Вормсер для портала Live Science.

Все дело в том, что кожа в этих местах наиболее тонкая и теплая, что облегчает прогрызание. Вормсер уточнил, что укусы клещей обычно не вызывают боли или зуда, что позволяет им легко и незаметно присасываться к коже.

Стоит также помнить, что укус клеща может иметь опасные последствия: болезнь Лайма, бабезиоз, вирусный энцефалит (ВКЭ) и даже клещевой тиф. Самый надежный способ защиты от инфекций энцефалита — это прививка, которая убережет ваш организм в 98% случаев.

Ранее 5-tv.ru писал, стоит ли прививаться от клещевого энцефалита.