«Мне нужен молодой и сексуальный»: Волочкова описала мужчину мечты

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 21 0

Анастасия Волочкова предпочитает молодых и сексуальных мужчин

«Мне нужен молодой и сексуальный»: Волочкова описала мужчину мечты

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Партнера с какими качествами видит рядом с собой звезда шпагатов?

Скандальная балерина Анастасия Волочкова призналась, в каком мужчине она на самом деле нуждается. В интервью Ляйсан Утяшевой звезда шпагатов проговорилась о том, каким должен быть ее идеальный партнер.

«Мне нужен красивый, молодой, сексуальный, добрый, с чувством юмора, состоятельный, конечно, любящий меня, любящий мое творчество, благородный, очень добропорядочный. Это десять разных мужчин я описала, но в моем случае должно соединиться все воедино», — объяснила Волочкова.

Более того, звезде даже не так важно материальное состояние мужчины. По ее собственным словам, в первую очередь она обращает внимание на личностные качества людей, а не на толщину их кошелька.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова защитилась от порчи магическими татуировками.

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