«Мне нужен молодой и сексуальный»: Волочкова описала мужчину мечты
Анастасия Волочкова предпочитает молодых и сексуальных мужчин
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Партнера с какими качествами видит рядом с собой звезда шпагатов?
Скандальная балерина Анастасия Волочкова призналась, в каком мужчине она на самом деле нуждается. В интервью Ляйсан Утяшевой звезда шпагатов проговорилась о том, каким должен быть ее идеальный партнер.
«Мне нужен красивый, молодой, сексуальный, добрый, с чувством юмора, состоятельный, конечно, любящий меня, любящий мое творчество, благородный, очень добропорядочный. Это десять разных мужчин я описала, но в моем случае должно соединиться все воедино», — объяснила Волочкова.
Более того, звезде даже не так важно материальное состояние мужчины. По ее собственным словам, в первую очередь она обращает внимание на личностные качества людей, а не на толщину их кошелька.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова защитилась от порчи магическими татуировками.
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