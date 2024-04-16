«Девушка была навязчива»: очевидица объяснила выходку Лепса на концерте

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 178 0

Газета.ру: фанатка Лепса была слишком навязчива, поэтому он выбил у нее телефон

«Девушка была навязчива»: очевидица объяснила выходку Лепса на концерте

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Певец известен своим вспыльчивым и буйным характером, поэтому фанаты даже не удивились, когда он выбил телефон из рук девушки.

Народный артист РФ Григорий Лепс выбил телефон из рук девушки-фанатки на концерте в Костроме. Певцу не понравилось, что поклонница снимала его слишком близко и не отреагировала на просьбы убрать гаджет подальше.

Очевидица Анна, стоявшая рядом с девушкой на выступлении артиста, отметила в беседе с изданием Газета.ру, что лишившаяся телефона фанатка была слишком навязчива.

«Я была очевидцем, стояла рядом. Девушка была навязчива, на вежливую просьбу артиста отодвинуть телефон чуть дальше не отреагировала. С телефоном ничего не случилось, он просто упал. Она претензий никаких не высказывала», — подчеркнула Анна.

Инцидент произошел во время выступления Лепса в концертно-выставочном зале «Губернский» 13 апреля. Исполняя свой хит «Я стану водопадом», певец подошел к краю сцены. Одна зрительниц воспользовалась этим и протянула свой смартфон с включенной камерой чуть ли не под нос артисту. Лепс сначала знаком попросил поклонницу убрать гаджет, а затем через несколько секунд просто выбил его из рук, после чего отошел на другой край сцены.

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