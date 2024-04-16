Гуманное ли решение? В Нью-Йорке придумали способ борьбы с крысами

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В Нью-Йорке намерены бороться с крысами с помощью противозачаточных таблеток

Фото, видео: www.globallookpress.com / M. Woike; 5-tv.ru

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Для этого предлагают использовать противозачаточные средства.

В Нью-Йорке борьба с крысами вышла на новый уровень.

Для того, чтобы уменьшить распространение грызунов, власти готовы идти даже на крайние меры. Так один из членов городского совета предложил использовать для этого противозачаточные средства.

Они будут воздействовать на функцию яичников у самок и нарушать выработку сперматозоидов у самцов.

Разбросать эти препараты предполагается в общественных местах, где чаще всего обитают крысы. И такой способ власти считают более гуманным, нежели травить грызунов химикатами, как это делается сейчас.

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