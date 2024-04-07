В это сложно поверить: какие болезни оказались самыми опасными для человечества

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 41 0

Forbes: продолжительность жизни увеличилась во всех семи макрорегионах мира

В это сложно поверить: какие болезни оказались самыми опасными для человечества

Фото: www.globallookpress.com / john cummings

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Несмотря на пандемию, продолжительность жизни увеличилась за последние годы. Но что же все-таки может ее внезапно оборвать?

Масштабный отчет международной группы исследователей подвел итог 30 лет глобальной борьбы с болезнями и смертью. Forbes Russia отмечает, что специалисты рассмотрели 288 причин смерти в 204 странах.

Самыми распространенными причинами смерти в 2019 году являются болезни сердца, инсульт, хронические заболевания легких, инфекции, болезнь Альцгеймера, рак легких, диабет, болезни почек и диарея. COVID-19 за 2021 год занял второе место в этом рейтинге, а инсульт оказался на третьем. Ишемия остается на первом месте.

Продолжительность жизни за 1990–2019 годы увеличилась почти на восемь лет. Но из-за пандемии в последующие годы прирост уменьшился. Статистика показывает, что среднемировая ожидаемая продолжительность жизни достигла 71,7 года. И, несмотря на пандемию, она увеличилась во всех семи макрорегионах мира. Наибольший рост показали Южная и Юго-Восточная Азия, Океания.

Инфекционные болезни, которые считаются одними из самых опасных в мире, сдают свои позиции. Например, туберкулез и диарея больше не входят в список десяти самых опасных заболеваний. А из-за болезни Альцгеймера наоборот умирает все больше человек.

Анализ включал в себя данные о переписи населения, акты гражданского состояния, статистику медицинских учреждений и другие источники.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что доктор Мясников назвал «мужской» симптом онкологических заболеваний.

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