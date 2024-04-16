Выслеживал цель: что известно о подозреваемом в подрыве машины Прозорова

Главная новость этого дня. В Москве задержали украинского агента, который заминировал и подорвал машину бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.

Он уже признался, что выполнял задание куратора, который действовал по прямому указанию главы СБУ Малюка. За своей целью он следил с марта. Ну а сейчас ищут его соучастников. Все детали этого громкого дела — у корреспондента «Известий» Ильи Аникеева.

Подозреваемый в покушении на Василия Прозорова не оказывает сопротивления и сразу начинает говорить.

Задержанный — гражданин России. С 2010 проживает на Украине. В ноябре прошлого года был завербован СБУ. В машине силовиков диверсант называет заказчиков преступления.

«В феврале месяце мне мой куратор сообщил, что ему была поставлена задача лично главой СБУ Малюком, что я должен выехать в Москву и проследить за автомобилем Toyota Prado, находящимся по адресу: Коровинское шоссе, 3», — рассказал задержанный.

По инструкции, предоставленной куратором из СБУ, мужчина собрал взрывное устройство. На этих кадрах видно, как он минирует автомобиль.

«Я собрал и 9 числа, ориентировочно в два часа ночи, прикрепил эту бомбу к днищу автомобиля», — добавил задержанный.

Днем, когда Прозоров сел за руль, сработало взрывное устройство. Он получил травмы ног и левой руки, но остался жив. А позже опубликовал это видео.

«У меня нет сомнений — это очередная попытка террористического акта, совершенного киевским режимом и его спецслужбами. Но я хочу обратиться к ним: ребята, ничего у вас не получилось», — заявил Василий Прозоров.

Василий Прозоров, как никто другой, знает почерк украинских спецслужб. Он сам — бывший сотрудник СБУ. Проработал там почти 20 лет. По данным СМИ, с 2014-го оказывал содействие спецслужбам России.

Заявлял, что располагает информацией о разработке и тестировании Соединенными Штатами биологического оружия на Украине. Возможно, за это в 2023 году группа украинских диверсантов уже пыталась убить Прозорова.

Для этого был подготовлен тайник с оружием в Бердянске, но ФСБ предотвратила теракт и задержала исполнителей.

О причастности спецслужб Украины в проведении терактов на территории России в одном из интервью признался глава СБУ Василий Малюк. Он раскрыл детали покушения на Илью Киву, Владлена Татарского и Захара Прилепина.

«Они отдают кармические долги перед украинским народом. Никоим образом официально мы не будем признавать этого», — заявлял глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

В апреле российская Генпрокуратура по запросу депутатов Госдумы направила в США и страны Евросоюза запросы о терактах в России.

Там говорится о фактах расследования, в том числе о причастности иностранцев к подрыву «Северных потоков», взрыве на Крымском мосту, убийствах Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Иностранные ведомства обращение получили, но обратной реакции пока не последовало.