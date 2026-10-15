Без гроба и священника: мужчина оплатил свои похороны 20 лет назад и остался ни с чем

Moneywise: мужчина оплатил свои похороны 20 лет назад и остался ни с чем

В США 94-летний мужчина еще 20 лет назад позаботился о собственных похоронах и заранее оплатил их организацию, чтобы избавить близких от лишних хлопот. Однако к моменту его смерти выяснилось, что выполнить все пожелания уже не получится. Об этом сообщило Moneywise.

По словам его сына Луиса, выбранный пенсионером гроб больше не производят, цветочный магазин закрылся, а священник ушел на пенсию. Теперь мужчине предстоит разобраться, как организовать прощание в соответствии с волей отца.

Пенсионер составил подробный план похорон после смерти жены, у которой не было завещания. Он хотел заранее определить все детали церемонии, чтобы троим детям не пришлось принимать сложные решения в тяжелый момент.

Но за два десятилетия многое изменилось. Некоторые поставщики прекратили работу, нужные товары исчезли из продажи, а часть людей, которых мужчина рассчитывал увидеть на похоронах, уже умерли.

Несмотря на это, специалисты считают, что первоначальный план все еще может помочь семье. Главное — выяснить, какие услуги были действительно оплачены и гарантированы договором, а какие лишь указаны в качестве пожеланий.

«Первый шаг — попросить похоронное бюро пересмотреть первоначальные договоренности и определить, что было действительно куплено или гарантировано, а что просто было указано в качестве пожелания», — объяснил Moneywise директор по предварительному планированию похоронного бюро Джейми Сарче.

По его словам, если договор предусматривает финансирование похорон, бюро должно предоставить гроб сопоставимого или более высокого качества. При этом необязательно искать именно ту модель, которую выбрал покойный. Ее можно заменить аналогичным изделием.

Луису также предстоит решить вопрос с цветами. Флорист, которого выбрал отец, больше не работает. Однако деньги, предназначенные для сторонних услуг, в зависимости от условий договора могут вернуть или направить на другие расходы.

Лицензированный распорядитель похорон Калеб М. Кляйн в беседе с Moneywise отметил, что подобные ситуации возникают из-за изменений на рынке: поставщики закрываются, а материалы и модели снимают с производства. По его словам, похоронные бюро регулярно сталкиваются с такими обстоятельствами и знают, как урегулировать подобные вопросы.

Юрист по имущественному планированию Керри Коэн посоветовала семье сосредоточиться не столько на точном воспроизведении каждой детали, сколько на сохранении замысла покойного. Например, можно подобрать гроб похожего стиля и заказать любимые цветы отца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.