«Неотъемлемая часть»: Сергей Безруков назвал обязательное для актера качество

Безруков: у актера обязательно должна быть самоирония

У актера обязательно должна быть самоирония. Таким мнением с 5-tv.ru поделился народный артист РФ Сергей Безруков на премьере фильма-сказки «Чудо-Юдо».

«Самоирония у актера должна быть. Это — неотъемлемая часть нашей профессии», — сказал он.

По словам звезды, жанр сказки как раз дает возможность включить ту самую иронию, которая в других, более строгих жанрах окажется непозволительной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Безруков на премьере сказки «Чудо-Юдо» поделился мнением о родительской любви. По его словам, ее не может быть слишком много или слишком мало — она либо есть, либо ее нет.

В картине Безруков исполнил роль черного мага Черногора, который не хочет выдавать дочь Отраду за простого человека. Артист отметил, что его герой очень любит дочь и стремится уберечь ее от повторения родительских ошибок.

Безруков добавил, что фильм рассчитан на семейную аудиторию и сочетает яркую сказочную историю с серьезными вопросами о человеческих чувствах. По его словам, в финале поднимается тема выбора между бессмертием и обычной человеческой жизнью, в которой есть любовь, страдание и борьба за близкого человека.

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