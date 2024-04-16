Они вернулись: клещи вышли на охоту в разных регионах России

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Какие нужно соблюдать меры безопасности во время прогулок и как защититься от этих паразитов?

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Из разных регионов приходят сообщения о пострадавших от укусов клещей. В каких-то областях счет идет уже на сотни. Паразиты вышли на охоту в Поволжье, на Урале, в Сибири, Алтае и на юге страны. Есть первые случаи и в Петербурге. Заболевания от укусов, очень серьезные, а последствия могут остаться на всю жизнь. Как надежнее всего защититься — узнала корреспондент «Известий» Ксения Попова.

Аномально теплая погода и быстрый сход снега дали зеленый свет началу охоты кровососущих. В 22-х регионах страны сейчас пик активности клещей. Юг, а именно Ростовская область и Республика Крым, лидеры по числу пострадавших. Больше 300 и 140 человек соответственно. Не отстают Тюменская — за месяц 170 обращений к врачу — и Калининградская область. Там с начала года число укушенных перевалило за несколько сотен.

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Светлана Гаранина из Ставропольского края подхватила клеща на прогулке, сразу же обратилась в больницу. В прошлом году аналогичная ситуация едва не закончилась для нее трагедией.

Самое опасное заболевание, которое переносят кровососущие, — клещевой энцефалит. Несколько случаев за последние дни зафиксировали в Ленинградской области.

«Симптомы могут быть неспецифические, это может быть повышение температуры. Может быть головная боль. Ломота и боли в мышцах», — отметила заведующая дневным стационаром больницы имени С. П. Боткина Елена Юшина.

И это только верхушка айсберга. Если вовремя не предпринять мер, то энцефалит способен сделать человека инвалидом, в некоторых случаях заражение ведет к летальному исходу. Выявить, инфицирован ли клещ, можно только в условиях лабораторных исследований.

В Боткинской больнице в день исследуют около 150 кровососущих. А это уже Иркутск. Здесь тоже десятки обращений в сутки. Василий Гудков привез на лабораторные исследования клеща, которого сняла с себя его теща после прогулки в парке. А Мария обнаружила опасное кровососущее на ребенке и испугалась не на шутку.

У детей с еще неокрепшим иммунитетом риск заразиться энцефалитом особенно высок. В зоне риска также беременные и пожилые.

Защита от энцефалита есть. Это прививки. Их советуют ставить за три месяца до старта сезона клещей, но врачи принимают и сейчас. Стандартная схема вакцинации включает в себя три этапа: две прививки с интервалом в полгода и через год — ревакцинация. Важно в этот период не посещать места, где могут обитать опасные кровососущие — это лес, парк, водоемы.

Все больше людей понимают важность вакцинации, поэтому в поликлиниках очереди.

Набирает популярность и страхование от укусов клещей. Стоимость полиса начинается от 200 рублей и рассчитывается в зависимости от возраста человека и его региона проживания. В эпидемичных по клещевому энцефалиту — страховка будет стоить дороже.

«Каждый год, по нашей статистике, на 15-20% увеличивается количество людей, которые эти полисы приобретают. Мы найдем клинику, в которой есть в наличии иммуноглобулин, который необходим, например, для того, чтобы бороться с клещевым энцефалитом», — рассказала директор по медицинскому страхованию страховой организации Наталья Харина.

Переносить кровососущие могут еще и болезнь Лайма, среди симптомов — ломота в теле, упадок сил. Место укуса багровеет и начинает чесаться.

Кошки и собаки тоже в зоне риска. Поэтому, несмотря на то, что в городских парках сейчас уже вовсю проводят обработку, не стоит пренебрегать элементарными мерами профилактики — использовать спреи и внимательно осматривать себя и своих питомцев после каждой прогулки.

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