Власти Запорожской области сообщили о теракте в отношении депутата

|
Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Что конкретно произошло в регионе?

Власти Запорожской области сообщили о теракте в отношении депутата

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Украина совершила теракт в Запорожской области. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов в Telegram-канале.

Согласно его данным, террористы Украины «подорвали депутата Акимовского окружного совета». Он добавил, что речь идет об Антоне Якименко, члена партии «Единая Россия», руководителя подразделения ГУП «Государственный зерновой оператор» «Акимовское».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали подозреваемого в подрыве авто экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. По информации ФСБ, он был завербован на Украине.

По предварительным данным, взрывное устройство сдетонировало, когда Прозоров сел за руль машины и попробовал завести двигатель. Силовики квалифицировали взрыв его авто как покушение на убийство. Сам Василий Прозоров чудом остался жив, у мужчины ранения руки и ноги.

+8° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
93.59
0.15 99.79
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:01
«Это так не работает»: Сергей Жорин рассказал о налоговых махинациях
14:52
Власти Запорожской области сообщили о теракте в отношении депутата
14:45
В Твери арестован мужчина, связанный с фигурантами дела о теракте в «Крокусе»
14:41
Повышение доступности: в России увеличили затраты на лекарства для льготников
14:25
«Просто невозможно»: Иосиф Пригожин о зацикленности Валерии на похудении
14:23
Патрушев назвал причины мощных паводков в регионах России

Сейчас читают

Батенька, да вы смертельно больны: людям начали поступать звонки от черных врачей
«Сто лет тому вперед» в кино: новая «Гостья из будущего» сорвет джекпот?
Это уже реальность: к чему человечеству предстоит готовиться из-за изменения климата
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок