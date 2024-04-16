В Москве задержали подозреваемого в подрыве авто экс-сотрудника СБУ Прозорова

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Евгения Романова
Евгения Романова 92 0

ФСБ задержала в Москве подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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По информации ФСБ, он был завербован на Украине. Расследование дела продолжается, деяния мужчины могут квалифицировать как теракт и госизмену.

Российские силовики задержали гражданина РФ, который подозревается в подрыве машины бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Задержан гражданин России, 1983 года рождения, который по заданию украинских спецслужб с использованием взрывного устройства осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина РФ, экс-сотрудника Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, задержанный после начала спецоперации выезжал в Незалежную, там его в октябре 2023-го завербовал сотрудник СБУ. По заданию куратора, действовавшего по прямому указанию главы украинской спецслужбы Василия Малюка, россиянин вернулся на родину в марте 2024 года.

«Получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел сборку взрывного устройства и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ осуществил минирование автомобиля», — рассказали в ЦОС.

Московское управление СКР возбудило уголовное дело за покушение на убийство, а также незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Правоохранители намерены квалифицировать деяния задержанного по статьям «Террористический акт» и «Государственная измена». По ним мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Автомобиль бывшего сотрудника СБУ взорвался на севере Москвы в пятницу, 12 апреля. По предварительным данным, взрывное устройство сдетонировало, когда Прозоров сел за руль машины и попробовал завести двигатель. Силовики квалифицировали взрыв его авто как покушение на убийство.

Сам Василий Прозоров чудом остался жив, у мужчины ранения руки и ноги. Он заверил, что продолжит и дальше разоблачать преступления киевского режима. Бывший подполковник СБУ уверен, что за покушением стоит украинское правительство.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала жителя Кузбасса за подготовку диверсии на Транссибирской железной дороге. Его деятельность координировали неизвестные лица, находящиеся на Украине.

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