Рособрнадзор предостерег вузы от послаблений иностранцам на экзаменах

Предупреждения получили пять высших учебных заведений страны.
Фото: © РИА Новости / Александр Поготов
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Рособрнадзор предостерег вузы России от нарушений во время проведения экзаменов для иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В официальном заявлении уточняется, что предостережения получили пять вузов, которые проводят экзамены по русскому языку как иностранному, а также принимают историю России и основы законодательства страны. Кроме того, Рособрандзор напомнил о требованиях к выдаче сертификатов о результатах экзаменов.
Предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный институт русского языка имени Пушкина, Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Псковский государственный университет.
В сообщениях, адресованных высшим учебным заведениям, напоминают об обязательных требованиях к проведению экзаменам.
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