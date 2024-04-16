Рособрнадзор предостерег вузы от послаблений иностранцам на экзаменах

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 36 0

Предупреждения получили пять высших учебных заведений страны.

Рособрнадзор предостерег вузы от послаблений иностранцам на экзаменах

Фото: © РИА Новости / Александр Поготов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Рособрнадзор предостерег вузы России от нарушений во время проведения экзаменов для иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В официальном заявлении уточняется, что предостережения получили пять вузов, которые проводят экзамены по русскому языку как иностранному, а также принимают историю России и основы законодательства страны. Кроме того, Рособрандзор напомнил о требованиях к выдаче сертификатов о результатах экзаменов.

Предостережения получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный институт русского языка имени Пушкина, Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Псковский государственный университет.

В сообщениях, адресованных высшим учебным заведениям, напоминают об обязательных требованиях к проведению экзаменам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Крыму ввели запрет на трудоустройство мигрантов в ряде сфер.

+8° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
93.59
0.15 99.79
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:04
КПРФ хочет смягчить наказание за нарушения на митингах
18:03
«Опасно приблизились»: на что Зеленский готов пойти ради внимания мира к Украине
17:51
Пытался обеспечить семью: кому достанется наследство Кунгурова
17:36
Можно и в годах: Прохор Шаляпин ищет даму сердца и копит на похороны
17:35
ВС РФ уничтожили машину с операторами дронов ВСУ на правом берегу Днепра
17:27
«Вы серьезно?!»: Брухунова агрессивно наехала на поклонников

Сейчас читают

Батенька, да вы смертельно больны: людям начали поступать звонки от черных врачей
«Сто лет тому вперед» в кино: новая «Гостья из будущего» сорвет джекпот?
Это уже реальность: к чему человечеству предстоит готовиться из-за изменения климата
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок