Россия становится все более привлекательной страной для иностранных студентов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 38 0

Среди опрошенных учащихся российских вузов 23% выбрали здравоохранение, а интерес к педагогике за год вырос.

Иностранные студенты в России чаще выбирают медицину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Медицина сохранила лидерство среди направлений подготовки иностранных студентов российских университетов. Об этом свидетельствуют результаты мониторингового исследования Аналитического центра ВЦИОМ и платформы «Неравнодушный человек».

В 2026 году здравоохранение и медицинские науки изучают 23% опрошенных против 27% годом ранее. Доля студентов педагогических направлений, напротив, увеличилась с 10% до 14%. В пятерку наиболее востребованных также вошли науки об обществе, инженерное дело и гуманитарные науки.

Особенно популярно медицинское образование среди участников исследования из Южной Азии — его получают 79%. Среди респондентов с Ближнего Востока и из Северной Африки этот показатель составляет по 42%. Выходцы из стран СНГ и постсоветского пространства чаще других выбирают педагогические направления и науки об обществе.

Для большинства опрошенных поступление стало первым опытом длительного знакомства с новой средой: 72% до начала учебы не жили в России. Самыми распространенными трудностями первого года оказались непривычный климат и недостаточное знание русского языка — их отметили по 24% участников. Еще 23% скучали по дому и близким, а 19% испытывали сложности в общении с новыми людьми.

При этом доля студентов, которые не столкнулись ни с какими проблемами в первый год, выросла с 21% до 24%. Реже стали упоминаться трудности с оформлением документов, учебой и получением медицинской помощи.

Главной поддержкой при адаптации остаются личные связи. О помощи друзей-земляков рассказали 28% опрошенных, семьи — 22%. Студенты-наставники помогали 16%, администрация университета или общежития — 15%, преподаватели и кураторы — по 12%.

Исключительно на русском языке учатся 56% участников исследования, еще 32% совмещают русский и английский. Только на английском получают образование 6%. При этом 87% респондентов комфортно заниматься на используемом языке или языках.

Профессиональными компетенциями преподавателей удовлетворены также 87% опрошенных. Атмосферу в своем университете 80% называют безопасной, 77% — дружелюбной, 76% — толерантной. Максимальные десять баллов личному эмоциональному комфорту поставили 35% студентов — на пять процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Среди эмоций, которые участники испытывали в течение последнего учебного года, чаще всего назывались радость, уверенность и надежда. Вместе с тем доля отмечавших спокойствие снизилась с 26% до 20%.

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