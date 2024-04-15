В Крыму ввели запрет на трудоустройство мигрантов в ряде сфер

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Аксенов запретил иностранцам в Крыму работать в 35 сферах

В Крыму ввели запрет на трудоустройство мигрантов в ряде сфер

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Глава полуострова подписал соответствующие указы.

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы, одним из которых временно запретил иностранцам работать в 35 сферах на полуострове. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По данным Аксенова, правоохранители в Крыму выявили более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство, причем 100 из них работали незаконно. Решение о запрете на работу мигрантов в некоторых сферах принято на полгода.

«Согласно указу, в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Также принят указ, устанавливающий запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, в определенные сферы», — написал он.

Сами документы обнародованы на сайте правительства Крыма.

Власти полуострова, добавил Аксенов, до 1 мая намерены подготовить предложения об ужесточении мер воздействия и ответственности, плоть до уголовной, за нарушение порядка пребывания и последующего выдворения иностранцев, которые нарушают российские законы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов. Люди должны жениться только для создания семьи, подчеркнули в ГД. Сегодня фиктивный брак и усыновление детей являются лазейками для нелегального пребывания на территории России.

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