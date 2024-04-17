«Участие в таком союзе —прерогатива»: что означает заморозка отношений Армении с ОДКБ

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 29 0

Тасмагамбетов: Армения сократила объем деятельности в ОДКБ

«Участие в таком союзе —прерогатива»: что означает заморозка отношений Армении с ОДКБ

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Ереван приостановил свое участие в организации в феврале 2024-го. Что будет дальше?

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) столкнулась с новыми вызовами. Как оказалось, не все участники организации готовы им противостоять сообща. Не так давно Армения приняла решение заморозить свое участие в ОДКБ. Что это означает — рассказал генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетова в интервью для NEWS.ru.

Генсек отметил, что сейчас аналитики в государствах-членах ОДКБ отмечают тенденцию к обострению ситуации на Южном Кавказе, что может нести риск для открытия там второго фронта против России. При этом Тасмагамбетов добавил, что Секретариат ОДКБ всегда готов решать задачи по обеспечению безопасности в регионе.

Что касается заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «заморозке» участия Армении в организации, то генеральный секретарь уточнил, что такого понятия нет в документах ОДКБ, поэтому он не будет использовать такое определение в сложившейся ситуации.

Однако Тасмагамбетов отметил, что Армения действительно сильно сократила объем своей деятельности в качестве члена организации, но продолжает свою работу в ней. Возобновление деятельности Еревана в прежнем объеме зависит только от его руководства. При этом все участники ОДКБ хотели бы также быть уведомлены о нынешнем состоянии дел. По словам Тасмагамбетова, это важно, прежде всего, для полноценного планирования.

В заключении генсек сказал, что членство в ОДКБ — это прерогатива, благодаря которой участник получает возможность полноценно обеспечивать безопасность своей страны.

«Участие в таком союзе — это прерогатива, благодаря которой при разумном подходе участник получает возможность полноценно обеспечивать национальную безопасность. Особенно если геополитическое положение страны таково, что вызовы и угрозы зачастую оцениваются местными же аналитиками как экзистенциальные», — говорит Тасмагамбетов.

Ранее 5-tv.ru процитировал слова Пашиняна о состоянии отношений России и Армении.

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