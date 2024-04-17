«Содержит дневную норму витаминов С и К»: какой овощ самый полезный

Продукт помогает нашей иммунной системе и способствует сохранению зрения.

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова считает, что брокколи является одним из наиболее полезных овощей для здоровья человека. Всего в 100 граммах содержится практически вся норма важных витаминов — С и К.

«Витамин С регулирует функции нервной системы, а также активирует деятельность эндокринных желез. Он также участвует в формировании устойчивости к стрессу, так как является антиоксидантом и регулятором синтеза медиаторов в организме», — рассказывает врач изданию Газета.ру.

Брокколи. Фото: www.globallookpress.com / Craig Lovell

Благодаря витамину К происходит свертывание крови и укрепление костной ткани — он повышает их плотность и снижает риск переломов. Для формирования костной ткани также необходим магний и кальций, которые присутствуЮт в этом сорте капусты.

«В брокколи также содержится много клетчатки, поэтому она насыщает организм и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Также брокколи является источником лютеина — этот растительный пигмент важен для здоровья глаз и капилляров. Брокколи содержит каротиноиды, которые отвечают за остроту зрения, повышают чувствительность глаз к яркому свету», — объясняет гастроэнтеролог.

Вышеперечисленные вещества помогают нейтрализовать воздействие свободных радикалов, которые разрушают сетчатку глаза с возрастом, добавила эксперт.

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